Самая богатая певица мира: Рианне – 35

20 февраля 35-летний юбилей отмечает барбадосская певица Рианна. В 16 лет она приехала в США, чтобы стать знаменитой — и ей это удалось.

Ее дебютный альбом Music of the Sun 2005 года сразу же вошел в десятку американского рейтинга Billboard 200. Вторая пластинка на следующий день вошла уже в топ-5, а третий студийный альбом Good Girl Gone Bad получил девять номинаций «Грэмми».

С этого момента за Рианной закрепился статус одной из главных мировых исполнительниц в жанрах хип-хоп и R'n'B. У нее восемь «Грэмми», шесть American Music Awards, титул Icon Award и звание Национального героя Барбадоса.

Рианна снялась в 12 фильмах (в трех сыграла камео), владеет крупным брендом одежды, входящим в концерн LVMH, выпускает собственную линию косметики и накопила к 2022 году свыше $1,7 млрд.