Байден в Киеве. Первые кадры

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным визитом. СМИ распространили кадры посещения им площади около Михайловского собора, где американского коллегу сопровождал президент Украины Владимир Зеленский.

Затем они посетили мемориал погибшим военнослужащим ВСУ. На опубликованных видео слышно, как на фоне звучит сирена воздушной тревоги. Зеленский назвал визит Байдена важным сигналом поддержки для всех украинцев и опубликовал фотографию рукопожатия с президентом США, который надел галстук в цветах украинского флага.

Это первый визит Байдена на Украину с момента его избрания президентом Соединенных Штатов. Интересно, что ранее Белый дом анонсировал его поездку в Польшу, но «полностью исключал возможность» посещения территории Украины.

Первые кадры визита Байдена в Киев – в фоторепортаже «Газеты.Ru».