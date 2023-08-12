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Ширвиндт, Олешко, Аверин: кто пришел проститься с актрисой Верой Васильевой

Прощание с народной артисткой СССР Васильевой завершилось в Театре сатиры

В Театре сатиры прошло прощание с актрисой Верой Васильевой, народной артисткой СССР и заслуженной артисткой РСФСР. Она умерла в возрасте 97 лет.

Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище.

Проститься с артисткой пришли ее коллеги по цеху. Речь у гроба Веры Васильевой, расположенном на сцене, произнес худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт – он назвал ее крайне редким эталоном и сказал, что «это страшно завидно».

Актер театра Сергей Газаров напомнил, что Вера Васильева прослужила в Театре сатиры 75 лет и стала звездой в те годы, когда большинство присутствовавших на прощании только родились.

Речи у гроба произнесли также глава Депкульта Москвы Александр Кибовский, экс-министр культуры Михаил Швыдкой, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Алена Яковлева, актер Максим Аверин.

«Ее все называли Верочка Кузьминична, потому что она никогда не была не похожа ни на кого. Ее каблучки, укладка — она всегда оставалась стопроцентной женщиной: элегантной, чувственной, эмоциональной и красивой. Никто не мог назвать ее старухой», — подчеркнула Яковлева.

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