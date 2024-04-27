Мужчина напал на сотрудницу энергетической компании, получив большой счет за электричество

В Индии мужчина напал на сотрудницу энергетической компании из-за счета за электричество. Об этом сообщает NDTV.

33-летний Абхиджит Поте из штата Махараштра узнал, что должен за электричество 570 рупий (около 630 рублей), эта сумма показалась ему завышенной, и мужчина решил раз и навсегда разобраться с проблемой высоких тарифов.

Индус пришел в офис энергетической компании Maharashtra State Electricity Distribution Co Ltd (MSEDCL) и заявил, что не готов платить назначенную цену, однако сотрудники не отреагировали на его претензию.

24 апреля он вернулся в офис MSEDCL и набросился на 26-летнюю сотрудницу, которая в тот день вернулась на работу после отпуска. Поте искалечил девушку острым предметом, пострадавшую срочно доставили в больницу, но врачи не смогли ей помочь.

Поте арестован, ведется расследование.

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