Африканец установил мировой рекорд по количеству обнятых деревьев за час

Мужчина из Ганы за час обнял 1123 дерева и установил мировой рекорд, пишет издание UPI. Свое достижение африканец оформил в Национальном лесу Таскиги.

Как рассказал 29-летний автор рекорда Абубакар Тахиру, он заинтересовался проблемами сохранения дикой природы, когда рос на ферме. Сейчас мужчина получает степень магистра в области лесного хозяйства, а в перерыве между занятиями захотел внести свое имя в историю, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Мужчина решил обнять как можно большее количество деревьев за час. По правилам Абубакар должен был обнимать разные деревья, поэтому ему приходилось бегать между посадками, что, по его словам, отняло много сил. Ганец добавил, что своим рекордом хотел привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды.

Ранее пожилая женщина из Канады установила мировой рекорд по времени, проведенному в планке.