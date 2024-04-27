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В ДНР заявили, что группировка ВСУ попала в окружение под Авдеевкой

Советник Кимаковский сообщил об окружении ВСУ на окраинах Бердычей под Авдеевкой

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что группировка украинских войск на окраинах села Бердычи под Авдеевкой находится в окружении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кимаковского, оперативная обстановка вокруг населенного пункта не позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) чувствовать себя свободно, поскольку они испытывают проблемы с логистикой и подвозом боекомплекта и провизии.

Советник главы ДНР уточнил, что немногочисленная группировка украинских войск пытается удержать оборону на окраинах села.

До этого немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Авдеевки является крайне шаткой, а украинские солдаты теряют свои позиции.

26 апреля Кимаковский заявлял, что ВСУ ушли с передней линии обороны в Бердычах.

До этого британский аналитик Александр Меркурис высказывал мнение, что Военнослужащие ВСУ оставляют позиции под Авдеевкой, даже если не находятся под огнем со стороны России.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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