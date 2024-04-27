Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

«Для успеха были нужны неудачи»: Стасу Михайлову — 55

Певцу Стасу Михайлову исполнилось 55 лет

Стас Михайлов родился в Сочи и долго шел к всероссийской популярности. До своего успеха работал грузчиком, развозил видеокассеты, пел в ресторанах.

«Удачи и неудачи были нужны, чтобы я в результате созрел как личность. Не устаю повторять, если бы в двадцать лет получил сцену, сейчас бы меня на ней не было», — считает исполнитель.

Славу он называл скорее ответственностью, чем наградой, и подчеркивал, что она «не свалилась в одночасье». У мужчины нет музыкального образования, но он с детства увлекался игрой на гитаре и пением, во взрослом возрасте начал записывать пластинки.

«Я совсем не знаю нот и работаю по слуху, но это ничуть не мешает мне заниматься творчеством», — признавался артист.

Широкую известность Михайлову принесла песня «Без тебя». Она вышла в 2004 году, когда музыканту было уже больше 30 лет. Композиция попала на «Радио Шансон» и открыла дорогу к гастролям и большим концертам. Всего за карьеру Михайлов выпустил выпустил несколько десятков клипов и более десяти альбомов. Среди хитов песни «Все для тебя», «Вот и все», «Берега мечты». В 2019 году певец получил благодарность президента России и стал народным артистом Кабардино-Балкарии.

«Я очень позитивный человек... Поверьте, когда в моем кармане были лишь гроши, я получал от жизни не меньшее удовольствие. Деньги не являются показателем того, насколько вы счастливый человек. Это я знаю точно», — говорит о себе Михайлов.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗИС. Что нашли у обвиняемого во взятках замминистра обороны
За карьеру в Минобороны Иванов приобрел дом в 1500 квадратов и раритетный ЗИС
Военная операция на Украине, день 794-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 794-й день
Силы ПВО РФ за ночь перехватили 68 дронов над Кубанью и Крымом
В оперативных службах заявили о снижение числа подтопленных домов в России
Отпустивший за взятку сбежавшего Шахина Аббасова сотрудник ДПС уволен
Овечкин одним словом описал очередное поражение команды в плей-офф
ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен
Новости и материалы
В Эквадоре упал вертолет с восемью людьми на борту
Рыбаков, которые отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми
Глава РПЛ поблагодарил тренера «Рубина» за победу над «Зенитом»
Российские военные нанесли удар по психбольнице в Харькове
Полиция Бразилии не нашла взрывчатых веществ в посольстве России
Россияне оценили цены на отдых в стране
Россиянка пыталась сбежать от приставов через потайную дверь в доме
Стало известно, какую зарплату предлагают ветеринарам в России
Описан вред от переизбытка в организме омега-6 из различных масел
Химик Семенова: важно соблюдать соотношение омега-3 и омега-6 в рационе
Стали известны траты россиян после укуса клеща
Описан случай, когда использование кремов от солнца связано с развитием рака кожи
Химик Семенова: SPF-крема могут привести к провоцирующему рак дефициту витамина D
Описан случай, когда аптечные витамины могут повысить риск развития рака и атеросклероза
Химик Семенова: прогорклые витамины на масляной основе содержат канцерогены
Овечкин не смог набрать очков в трех матчах плей-офф с «Рейнджерс»
Россиянам объяснили, какие БАДы нужно принимать в масле
Химик Семенова назвала шесть БАДов, которые нужно покупать в масляных капсулах
В лесу Альметьевска заблудились две женщины с ребенком
Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру
В России придумали, как эффективно обогащать продукты витаминами
Стали известны самые популярные траты россиян на выходных
Все новости
Польские таможенники заблокировали на границе автомобили для ВСУ
В Туле представили ретранслятор для FPV-дронов с неограниченной дальностью
ВС РФ ударили по городу Стрый в Львовской области
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России
СМИ опубликовали проект мирного договора между Россией и Украиной. Почему перемирие не состоялось?
Welt: Киев отказался от переговоров в Стамбуле из-за новых требований Москвы
Наташа Хомякова
Как Стас Михайлов разгадал, чего хочет женщина в России
Девушки и андроиды: самые яркие персонажи Пекинского автосалона
«Важно смотреть состав». Как правильно выбрать и употреблять витаминные комплексы
Ученый-химик Семенова: витамин D в таблетках почти не усваивается
Где гулять в Москве на майских праздниках: 3 маршрута для семей с детьми
Познавательные маршруты для семейных прогулок в столице на майские выходные
Вальпургиева ночь: что это за праздник и как он связан с шабашами ведьм
Вальпургиева ночь: история и суть праздника, традиции и приметы
«Прячут концы в воду». США обвинили в подрыве «Севпотоков» на заседании Совбеза ООН
Китай призвал к международному расследованию взрыва «Севпотоков» под эгидой ООН
Таджиков массово разворачивают на границе с Россией. Власти Таджикистана выясняют причину
МИД Таджикистана выразил обеспокоенность массовыми случаями отказа во въезде в РФ
«Вы не можете сотрудничать с Западом, поддерживая Россию»: США пригрозили Китаю санкциями
Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой ВПК России, это сделают США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами