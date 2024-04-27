При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

Пять человек, включая подростка, ранены в Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Вознесеновка дрон-камикадзе упал на участок дороги, задев несколько автомобилей.

«С последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток», — написал он.

По словам главы регионы, осколочные ранения получила 17-летняя девочка. Ее доставили в детскую клиническую больницу для оказания медпомощи.

До этого Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района. Он отметил, что в результате обстрела мирные жители не пострадали. По словам губернатора, была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света осталось Прилесье, а также села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

Незадолго до этого глава региона сообщил, что две женщины пострадали при обстреле ВСУ село Ясные Зори Белгородского района. Обеим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника дважды за день атаковали Шебекино.