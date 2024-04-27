Премьер Эстонии рассказала о принципе эстонизации русскоязычных жителей страны

Если власти Эстонии будут поощрять разговоры с русскоязычными жителями страны на эстонском, то они смогут быстрее выучить язык. С таким мнением выступила премьер Эстонии Кая Каллас, ее слова приводит эстонская газета Postimees.

«Если мы будем говорить с русскоязычными на эстонском, они его выучат», - отметила Каллас.

Каллас в январе этого года заявляла, что правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону «Об основной и средней школе» и другие законы о переходе русскоязычных школ на эстонский язык обучения.

Русские в Эстонии являются крупнейшим национальным меньшинством — они составляют 23,67 % от общей численности населения. В некоторых регионах Эстонии, например в приграничном с Россией городе Нарва, русское население составляет абсолютное большинство — 87%. Всего в Эстонии русский язык родным считают 29,6% населения страны, а в Таллине на русском языке повседневно разговаривают 47% населения.

Ранее в Латвии сочли, что латышам вредно изучать русский язык.