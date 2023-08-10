Главные любовницы Голливуда. С кем изменяли мужья звезд

Никто не застрахован от супружеских измен — даже голливудские актрисы и топ-модели. Подобная участь, в частности, постигла Натали Портман, Шакиру, Дженнифер Энистон и Бехати Принслу. «Газета.Ru» рассказывает, с кем знаменитостям изменяли их мужья — и к чему это приводило.