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Главные любовницы Голливуда. С кем изменяли мужья звезд

Актриса Натали Портман рассталась с мужем из-за его измены

Никто не застрахован от супружеских измен — даже голливудские актрисы и топ-модели. Подобная участь, в частности, постигла Натали Портман, Шакиру, Дженнифер Энистон и Бехати Принслу. «Газета.Ru» рассказывает, с кем знаменитостям изменяли их мужья — и к чему это приводило.

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