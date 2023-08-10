10 августа 2023, 10:00
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Главные любовницы Голливуда. С кем изменяли мужья звезд
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Натали Портман, Бенджамин Мильпье и Камилла Этьен
В июне 2023 года папарацци поймали на супружеской измене мужа Натали Портман – танцовщика и хореографа Бенжамена Мильпье. Мужчину засняли за поцелуем с экоактивисткой Камиллой Этьен (подругой Греты Тунберг), которая младше него на 21 год. По данным СМИ, Портман сначала попыталась закрыть глаза на предательство Мильпье и сохранить семью, но в конечном итоге подала на развод. За 11 лет брака у пары родились два ребенка — сын Алеф и дочь Амалия.
Шакира, Жерар Пике и Клара Чиа Марти
Прошлым летом Шакира громко ушла от Жерара Пике. Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании изменил матери своих сыновей со студенткой Кларой Чиа Марти, разрушив 11-летние отношения. Певица отомстила футболисту — выпустила диск на него и его любовницу, который стал хитом.
Меган Фокс, Machine Gun Kelly и Софи Ллойд
Минувшей зимой в любовном треугольнике оказалась Меган Фокс. Бойфренда актрисы Machine Gun Kelly заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Оказавшись на грани разрыва, звезды обратились к семейному психологу и смогли сохранить отношения.
Бехати Принслу, Адам Левин и Самнер Строу
В сентябре 2022 года стало известно о неверности фронтмена группы Maroon 5 Адама Левина. Он изменял своей жене — модели Victoria's Secret Бехати Принслу — пока та носила под сердцем их третьего ребенка. Певец даже пообещал любовнице по имени Самнер Строу назвать малыша в ее честь.
Элисон Роуз, Марика, Аланна Забель и Эшли Расселл
Вслед за Самнер Строу о связи с женатым музыкантом рассказали еще четыре девушки. Все они состояли с ним в интимной переписке. Тогда он публично извинился перед женой и та его простила.
Элизабет Чемберс, Арми Хаммер и Dominastya
В июне 2023 года брак Арми Хаммера и Элизабет Чемберс был официально расторгнут. На развод фотомодель подала еще в 2020-м — по причине неверности актера. Будучи в браке, он около трех лет состоял в интимной переписке с россиянкой с ником Dominastya. Узнав об этом, жена актера написала его любовнице, а та слила скриншоты сообщений в сеть.
Пейдж Лоренце, Кортни Вуцекович и Джулия Моррисон
Кроме того, в 2019 году у Хаммера была интрижка с девушкой по имени Кортни Вуцекович, а в 2020-м он состоял в отношениях с моделью Пейдж Лоренце и актрисой Джулией Моррисон. Впоследствии девушки обвинили актера в садизме и фантазиях на тему каннибализма.
Маккензи Скотт, Джефф Безос и Лорен Санчес
В мае 2023 года основатель Amazon Джефф Безос обручился с телеведущей Лорен Санчес. С будущей невестой миллиардер познакомился, когда был женат на писательнице Маккензи Скотт – причем их роман начался задолго до развода. Примечательно, что и сама Санчес изменяла с Безосом своему теперь уже бывшему мужу — бизнесмену Патрику Уайтселлу.
Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли
Главный адюльтер Голливуда — любовный треугольник между Дженнифер Энистон, Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В 2000 году Энистон вышла замуж за Питта, а в 2005-м их брак был расторгнут. Еще до развода актер закрутил роман с Джоли, в которую влюбился на съемках, — а спустя несколько месяцев у «мистера и миссис Смит» родился первенец.
Ванесса Паради, Джонни Депп и Эмбер Херд
Роман между Ванессой Паради и Джонни Деппом завязался вскоре после их знакомства на съемках фильма «Девятые врата» в 1998 году. Спустя год у пары родилась дочь Лили-Роуз, а еще через три года на свет появился сын Джек. В 2012-м брак дал трещину из-за Эмбер Херд, которую актер встретил на съемочной площадке «Ромового дневника». Чем закончилась эта история, вы, скорее всего, знаете.
Риз Уизерспун, Райан Филипп и Эбби Корниш
Первый брак Риз Уизерспун – с коллегой по профессии Райаном Филлиппом – продлился около девяти лет и распался в 2008-м из-за его неверности. Актер изменил матери своих детей с актрисой Эбби Корниш. Роман Филлиппа и Корниш во что-то крепкое не перерос – спустя примерно три года они расстались.
Деми Мур, Эштон Кутчер и Сара Лил
В 2005 году Деми Мур вышла замуж за Эштона Кутчера, которого была старше на 15 лет, а в 2011-м подала на развод. Причиной тому стала интрижка актера с девушкой по имени Сара Лил накануне шестой годовщины свадьбы. Позднее в своих мемуарах Мур расскажет, что Кутчер склонял ее к сексу втроем и изменял не только с Лил, но и некой Бритни Джонс.
Никто не застрахован от супружеских измен — даже голливудские актрисы и топ-модели. Подобная участь, в частности, постигла Натали Портман, Шакиру, Дженнифер Энистон и Бехати Принслу. «Газета.Ru» рассказывает, с кем знаменитостям изменяли их мужья — и к чему это приводило.