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Фото

От Моники Беллуччи до Ирины Шейк. 16 обнаженных звезд на обложках глянца

Обнаженные знаменитости на обложках глянцевых журналов

Многие звезды, зарубежные и отечественные, живут под девизом «sex sells». Обнаженными на обложках глянцевых журналах в разные годы появлялись такие знаменитости, как Кейт Мосс, Ирина Шейк, Дженнифер Энистон, Рианна, Бритни Спирс и многие другие.

«Газета.Ru» вспоминает о наиболее культовых «голых» обложках звезд в воскресной фотогалерее. И, конечно, показывает их.

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