06 августа 2023, 18:42
Фото
От Моники Беллуччи до Ирины Шейк. 16 обнаженных звезд на обложках глянца
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Летиция Каста, Rolling Stone 1998 и Harper's Bazaar 2023
В этом году Летиция Каста отпраздновала 45-й день рождения — и разделась для обложки Harper's Bazaar. Тем самым французская манекенщица доказала, что звание «самой горячей модели», которое Rolling Stone присудил ей в 1998 году, актуально и до сих пор.
Деми Мур, Vanity Fair 1991 и Harper's Bazaar 2019
Деми Мур первой из звезд снялась обнаженной во время беременности для обложки глянцевого журнала. Культовое фото для Vanity Fair было сделано в 1991 году, когда она ждала вторую дочь от Брюса Уиллиса. А в 2019 году актриса разделась для Harper's Bazaar — на тот момент ей было 56 лет.
Кейт Мосс, Allure 1993 и Vogue 2019
За свою долгую карьеру супермодель Кейт Мосс неоднократно снималась обнаженной для обложек журналов. В 1993 году британка, которой только исполнилось 19 лет, позировала топлес для Allure вместе с Патрицией Хартманн и Дженни Брант. В 2019-м 45-летняя манекенщица предстала без бюстгальтера на страницах Vogue.
Дженнифер Энистон, Rolling Stone 1999 и Allure
Немало откровенных съемок было и у Дженнифер Энистон. Так, еще на излете 90-х актриса раздевалась для Rolling Stone, а в 2022 году показала фигуру в винтажном купальнике Chanel с обложки Allure. Тогда ей было 53 года.
Ирина Шейк, Elle 2011 и Vogue 2020
Российская супермодель Ирина Шейк — частая участница пикантных фотосессий. В 2011 году уроженка Челябинской области снялась без одежды для Elle, а в 2020-м — для Vogue.
Наталья Водянова, Vogue 2009 и Love Magazine 2010
Раздевалась для обложек журналов и другая российская супермодель — Наталья Водянова. В 2009 и 2010 годах она позировала обнаженной для Vogue и Love Magazine. На тот момент она уже была многодетной мамой, воспитывая троих детей от британского аристократа Джастина Портмана.
Моника Беллуччи, Elle 2000 и Vanity Fair 2010
По обложкам журналов с Моникой Беллуччи можно отслеживать ее перемены в личной жизни. Актриса снялась для Elle вскоре после свадьбы с Венсаном Касселем. Будучи в положении, она позировала для Vanity Fair, а когда родила вторую дочь Леони — снялась с ней на руках. Все разы итальянка была раздета.
Синди Кроуфорд, Vanity Fair 1994 и Esquire 1995
Синди Кроуфорд, одна из супермоделей так называемой «большой шестерки», регулярно снималась обнаженной для обложек журналов в 90-е. Сегодня манекенщице 57 лет, она не менее редко появляется на страницах глянца, но уже в более скромных образах.
Рианна, Esquire 2011 и GQ 2012
Рианна, в настоящее время беременная вторым ребенком от рэпера A$AP Rocky, появлялась без одежды на обложках журналов бесчисленное количество раз. В 2010-е певица делала это едва ли не раз в год. Так, в 2011 году она снялась обнаженной для Esquire, а в 2012-м — разделась для GQ.
Наоми Кэмпбелл, GQ 1994 и i-D Magazine 2021
Супермодель Наоми Кэмпбелл в любом возрасте одинаково удачно выглядит на откровенных фотографиях. Обложки GQ и i-D Magazine за 1994-й и 2021-й— наглядное тому подтверждение.
Бритни Спирс, Rolling Stone 2003 и Harper's Bazaar 2006
Сегодня Бритни Спирс раздевается ради соцсетей, а раньше делала это для обложек журналов. В 2003 году певица позировала топлес для Rolling Stone, а в 2006-м — снялась обнаженной для Harper's Bazaar во время беременности вторым сыном Джейденом от Кевина Федерлайна.
Ким Кардашьян, W Magazine 2010 и GQ 2016
В одном из интервью Ким Кардашьян заявила, что жалеет о фотосессии в купальнике для Playboy в 2007 году. Несмотря на это, спустя три года она полностью разделась для W Magazine, а еще через несколько лет — для GQ.
Кендалл Дженнер, Garage Magazine 2020 и Кайли Дженнер, Vanity Fair 2023
Младшие сестры Ким Кардашьян — Кендалл и Кайли Дженнер — тоже раздевались для обложек журналов. Модели позировали топлес для Garage Magazine и Vanity Fair в 2020 и 2023 годах.
Леди Гага, Rolling Stone 2009 и Paper Magazine 2020
Самые креативные «обнаженные» обложки журналов были у Леди Гаги. В 2009 году певица и актриса снялась для Rolling Stone в голом наряде из пузырей, а в 2020-м — в образе киборга для Paper Magazine.
Памела Андерсон, Interview Magazine 2023
Недавно Памела Андерсон громко вернулась в инфополе с мемуарами и документальным фильмом. В рамках промокампании ленты она появилась на обложках нескольких журналов – в частности, для Interview Magazine на тот момент 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала обнаженной.
Многие звезды, зарубежные и отечественные, живут под девизом «sex sells». Обнаженными на обложках глянцевых журналах в разные годы появлялись такие знаменитости, как Кейт Мосс, Ирина Шейк, Дженнифер Энистон, Рианна, Бритни Спирс и многие другие.
«Газета.Ru» вспоминает о наиболее культовых «голых» обложках звезд в воскресной фотогалерее. И, конечно, показывает их.