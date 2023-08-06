От Моники Беллуччи до Ирины Шейк. 16 обнаженных звезд на обложках глянца

Многие звезды, зарубежные и отечественные, живут под девизом «sex sells». Обнаженными на обложках глянцевых журналах в разные годы появлялись такие знаменитости, как Кейт Мосс, Ирина Шейк, Дженнифер Энистон, Рианна, Бритни Спирс и многие другие.

«Газета.Ru» вспоминает о наиболее культовых «голых» обложках звезд в воскресной фотогалерее. И, конечно, показывает их.