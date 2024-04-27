Поплавская об извинениях Алсу: «Ребенок превыше миллионов россиян?»

Актриса Яна Поплавская прокомментировала извинения певицы Алсу за то, что она обеспечила своей дочери нечестную победу на шоу «Голос.Дети». Своим мнением Поплавская поделилась в Telegram-канале.

«То есть любовь к ребенку превыше мнения миллионов россиян? <...> Это чудовищно, что во имя своих интересов, на самом деле калеча своих детей, не обеспечив ему настоящее соревнование, люди так поступают», — заявила актриса.

Она добавила, что Алсу поступила подло по отношению к своей же дочери. Поплавская подчеркнула, что сейчас о наследнице певицы ничего не слышно после скандального шоу, однако в условиях честной борьбы девочка могла бы стать звездой.

«Одно скажу — можно поддержать Алсу в том, что она нашла наконец-то силы признаться, что был договорняк с каналом. Хотя бы сейчас», — подытожила Поплавская.

Недавно Алсу призналась, что воспользовалась известностью, чтобы призвать поклонников проголосовать за свою дочь на «Голос.Дети» в 2019 году. Она заявила, что по итогу «не рассчитала» и добавила, что просто хотела помочь своему ребенку, как любая мама.

Победу дочери Алсу на «Голосе» аннулировали, выявив накрутку голосов. Спустя несколько месяцев после шоу певица призналась, что использовала свои соцсети для победы дочери и даже покупала ей голоса.

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