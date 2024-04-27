Россиянам рассказали, как сэкономить при бронировании тура

Россиянам посоветовали бронировать туры как можно раньше. Это позволит значительно сэкономить на путешествии, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Его слова приводит АТОР.

«Чем раньше бронируется тур, тем дешевле обойдется поездка, включая перелет», — сказал эксперт.

Мурадян также рекомендовал россиянам рассмотреть для отдыха более близкие направления, куда можно самостоятельно добраться на автомобиле. Например, соседний город или регион, где есть загородные и SPA-отели с хорошим сервисом. Такая поездка сэкономит десятки тысяч рублей на семью за счет отсутствия авиаперелета, подчеркнул глава Space Travel.

До этого «Газета.Ru» узнала, чем планируют заняться россияне в майские праздники. Согласно опросу «Банки.ру», почти каждый второй житель РФ намерен провести долгие выходные дома.

Ранее стало известно, что гуглят россияне перед поездкой в новое место.