Аттестующие иностранцев вузы перестали работать с частными партнерами

Все аттестующие иностранцев на знание русского языка вузы расторгли договоры с частными партнерами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ в своем Telegram-канале.

Соответствующее поручение вузам 17 апреля дал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен. Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации», — подчеркнули в Минобрнауки РФ.

Ректоров вузов призвали уделить внимание и процедуре сдачи экзамена, и выдаче сертификатов.

До этого ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности по итогам проверки вуза из-за коррупционной схемы предоставления сертификатов о знании русского языка.

Ранее Путин поручил проработать предложения по адаптации детей мигрантов для учебы.