Врио главы Кургана, где произошел сильный паводок, ушла в отставку

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте города.

«На внеочередном заседании Курганской городской Думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой», — говорится в сообщении.

На замену Аргышевой пришла заместитель главы города, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова.

В пресс-релизе говорится, что Гурьянова хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий на фоне паводков, и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим гражданам от стихии.

В заявлении также указано, что Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. При этом чиновник многое сделала в части организации работы администрации Кургана в условиях ЧС, лично выезжала на напряженные точки, где встречалась с жителями, которые отказывались эвакуироваться из подтопляемых территорий.

Аргышева продолжит работать в структуре администрации Кургана в должности управляющего делами администрации города, в том числе будет отвечать за работу муниципальных комиссий по выплатам средств пострадавшим от паводка.

Ранее глава Минстроя оценил работы по ликвидации ЧС в Курганской области.