ВС РФ ударили в район электроподстанции под Харьковом

Российские войска ударили в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, это произошло в полдень. Электроэнергия там отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает.

Утром этого дня Лебедев сообщал, что российские военные ударили по зданию психиатрической больницы в Харькове, где расквартировались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее издание «Зеркало недели» информировало о взрывах в Харьковской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.