Минобороны показало, как Су-34 наносят удары бомбами ФАБ – 500 в зоне ответственности группировки войск «Восток»:
Украине не хватает оружия, но еще больше солдат, поэтому она теряет города — секретарь комитета Рады по вопросам обороны Роман Костенко
«Никакие построенные по-новому рубежи, если на них не будет солдат, нам не помогут».
Власти Норвегии передали Киеву $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4 — Минобороны королевства
Ранее Норвегия отправила Украине восемь танков.
Дроны атаковали НПЗ в краснодарском городе Славянск-на-Кубани — местная администрация
«Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна».
Минобороны показало, как группировка «Запад» уничтожила из миномета «Нона-М1» вскрытые разведкой позиции и военную технику ВСУ:
На Украине четыре тепловые электростанции (ТЭС) повреждены обстрелом — ДТЭК
Серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.
Российские силы ночью ударили по психбольнице Харькова, где были украинские военные — координатор николаевского подполья Лебедев
«Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались ВСУ».
За ночь дежурными средствами ПВО над Краснодарским краем уничтожены 66 украинских беспилотников, еще два над Крымским полуостровом — Минобороны