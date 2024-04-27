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Армия

Военная операция на Украине, день 794-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 794-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Над Кубанью и Крымским полуостровом за ночь уничтожили 68 дронов. На Украине ракетным ударом повреждены четыре тепловые электростанции. Норвегия передала Киеву $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4. Россия ударила по расположенным в психбольнице в Харькове военнослужащим ВСУ. В Раде заявили, что у Украины больше недостатка в солдатах, чем в оружии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:25

Минобороны показало, как Су-34 наносят удары бомбами ФАБ – 500 в зоне ответственности группировки войск «Восток»:

8:20

Украине не хватает оружия, но еще больше солдат, поэтому она теряет города — секретарь комитета Рады по вопросам обороны Роман Костенко

«Никакие построенные по-новому рубежи, если на них не будет солдат, нам не помогут».

8:15

Власти Норвегии передали Киеву $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4 — Минобороны королевства

Ранее Норвегия отправила Украине восемь танков.

8:10

Дроны атаковали НПЗ в краснодарском городе Славянск-на-Кубани — местная администрация

«Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна».

8:09

Минобороны показало, как группировка «Запад» уничтожила из миномета «Нона-М1» вскрытые разведкой позиции и военную технику ВСУ:

8:08

На Украине четыре тепловые электростанции (ТЭС) повреждены обстрелом — ДТЭК

Серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

8:06

Российские силы ночью ударили по психбольнице Харькова, где были украинские военные — координатор николаевского подполья Лебедев

«Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались ВСУ».

8:05

За ночь дежурными средствами ПВО над Краснодарским краем уничтожены 66 украинских беспилотников, еще два над Крымским полуостровом — Минобороны

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 794-го дня специальной военной операции России на Украине.

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