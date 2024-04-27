Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что конкретики по визиту Путина во Вьетнам пока нет

Песков заявил, что конкретики по возможному визиту Путина во Вьетнам пока нет

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Деталей насчет того, когда может состояться визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, нет никакой конкретики о грядущей поездке президента.

«Мы имеем очень перспективные двусторонние отношения. Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать», — сказал Песков.

До этого Песков подтвердил, что Путина действительно пригласили во Вьетнам.

До этого портал Vietnam News сообщал, что генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом. Автор статьи отмечал, что Путин «с радостью принял приглашение и согласился, что обе стороны скоординируют свои действия и согласуют подходящие сроки».

Ранее Путин обсудил с главой Компартии Вьетнама отношения страны с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами