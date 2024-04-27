В Кремле заявили, что конкретики по визиту Путина во Вьетнам пока нет

Деталей насчет того, когда может состояться визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, нет никакой конкретики о грядущей поездке президента.

«Мы имеем очень перспективные двусторонние отношения. Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать», — сказал Песков.

До этого Песков подтвердил, что Путина действительно пригласили во Вьетнам.

До этого портал Vietnam News сообщал, что генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом. Автор статьи отмечал, что Путин «с радостью принял приглашение и согласился, что обе стороны скоординируют свои действия и согласуют подходящие сроки».

Ранее Путин обсудил с главой Компартии Вьетнама отношения страны с РФ.