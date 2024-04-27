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Песков объяснил, почему Украина не подписала стамбульские соглашения

Песков объяснил давлением Лондона отказ Киева от переговоров в Стамбуле

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что прямое давление Лондона стало причиной, из-за которой Москва и Киев не подписали соглашение на переговорах в Стамбуле в позапрошлом году и напомнил, что об этом стало известно от самой украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Документ был фактически парафирован, и всем также хорошо известно.. что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом», — сказал Песков.

Он отметил, что «это было прямое давление со стороны Лондона».

Представитель Кремля напомнил, что об этом ранее журналистам сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Все остальное — это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет, поэтому специальная военная операция продолжается. По словам представителя Кремля, это связано с официальной позицией Киева о неприятии каких-либо переговоров. До этого депутат Государственной думы Алексей Чепа рассказал, под каким предлогом Киев отказался от переговоров в 2022 году. Он заявил, что решение было принято на основе языкового вопроса.

Ранее издание Welt опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной.

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