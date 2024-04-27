В МИД Италии отреагировали на решение Путина передать «дочку» Ariston «Газпрому»

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в соцсети X, что поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение «Газпрома».

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии», — написал он.

Он отметил, что итальянское правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group.

«Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией», — сообщил Таяни.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче АО «Газпром бытовые системы» российских дочерних структур компаний Ariston и BHS Hausgerate во временное управление. Отмечается, что дочерними структурами BHS являются Bosch и Siemens.

В марте Путин подписал указ об отмене передачи активов французской компании Danone в управление Росимущества.

Ранее Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков «Балтики».