Умерла старейшая народная артистка Вера Васильева

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Будучи студенткой, дебютировала в кино в эпизодической роли в картине «Близнецы». В 1947 году Васильева сыграла Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» Ивана Пырьева, после чего полюбилась зрителям. За эту роль ее наградили Сталинской премией.

Актрису можно увидеть более чем в 40 фильмах, среди которых «Свадьба с приданым» (1953), «Звезда экрана» (1974), «Несовершеннолетние» (1976), «Карнавал» (1981), «Выйти замуж за капитана» (1985) и «Похождения зубного врача» (1965). Она озвучила и несколько персонажей советских мультфильмов.

27 марта 1948 года Васильева начала работать в Московском академическом театре сатиры, с которым связала всю свою творческую жизнь. Артистка исполнила более 60 ролей, в том числе графиню из «Безумного дня, или Женитьбы Фигаро» Бомарше.

Кроме того, Васильева написала две книги мемуаров — «Продолжение души» и «Золушка с Чистых прудов».

«Думаю, самое главное, что меня держит в форме, — это театр, мои роли, любовь зрителей», — сказала Васильева в интервью сайту «АиФ».

8-9 августа 2023 года Васильева была старейшей из ныне живущих народных артистов СССР.