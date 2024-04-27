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Глава РПЛ пригрозил уходом с поста президента

Алаев: если кто-то попытается надавить на меня, у РПЛ будет новый президент

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о сложностях в составлении календаря сезона. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Если на вас попытается надавить «Зенит, у РПЛ будет новый президент? Неважно, какой клуб. Мне кажется, уже все клубы поняли, что с расписанием календаря мы пытаемся быть максимально объективными. И давить на меня бесполезно, таких попыток нет — есть конструктивный разговор со всеми клубами. Если будет попытка надавить на меня, значит, будет новый президент у РПЛ», — сказал Алаев.

С августа 2022 года Алаев является президентом РПЛ. До этого он исполнял обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) и был генеральным директором РФС, главой Футбольной национальной лиги.

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приблизился к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Алаев поблагодарил тренера «Рубина» за победу над «Зенитом».

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