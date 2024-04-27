В Госдуме заявили, что криптовалюты нужны России для закупки военного оборудования

Ограничение организации обращения криптовалют, подразумевающее запрет на переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, подорвет обороноспособность России. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По словам депутата, криптовалюта необходима для покупки санкционных товаров из-за границы.

«Это абсолютно контрпродуктивная идея, потому что она приведет к резкому подрыву обороноспособности России. Дело в том, что оборонные предприятия России закупают большую часть того, что нам Запад продавать не хочет, у Запада именно за криптовалюту. И у третьих стран тоже покупают именно за криптовалюту. При этом сами они не являются майнерами и так далее. И запрет оборота валюты, то есть запрет ситуации, когда я могу купить криптовалюту у кого-то, кроме авторизованного майнера, и продать кому-то, кроме авторизованного майнера или представителя Банка России, лишает меня возможности осуществлять санкционный импорт», — объяснил Делягин.

Он подчеркнул, что решение о запрете обращения криптовалют еще не окончательное, оно лишь вынесено на рассмотрение.

Накануне стало известно, что Госдума рассмотрит предложение запретить организацию обращения криптовалют в России с 1 сентября 2024 года. Оно стало поправкой в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Исключение планируется сделать только для майнеров криптовалют и тестовых проектов Центрального Банка в рамках экспериментального режима.

В настоящее время в России действует запрет на использование криптовалют для расчетов, однако их обращение не ограничено.

Ранее в ЦБ заявили, что выступают против использования криптовалют для расчетов внутри страны.