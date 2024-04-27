Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

EMIN возобновит концертный тур после теракта в «Крокусе»

Певец Эмин Агаларов вернется к концертной деятельности после теракта

close
100%
Мария Поспелова/РИА Новости

Певец EMIN (настоящее имя Эмин Агаларов) выступит в Тюмени с концертом 16 сентября. Новые даты его выступлений появились на сайте звезды.

Гастрольный тур Love Is первый вице-президент компании Crocus Group прервал после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

На концертах Агаларов представит обновленную программу с последними хитами, а также проверенные песни.

Московские выступления Агаларова состоятся 6 и 14 июня, концерты также пройдут в Светлогорске, Тюмени, Екатеринбурге и Минске.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Накануне артист Филипп Киркоров признался, что не планирует устраивать шумную вечеринку на свой день рождения, так как поводов для веселья в этот день мало. Певец уточнил, что 30 апреля будет 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что сильнейшие люди России сразятся с искусственным интеллектом в борьбе за 10 миллионов рублей экстремальном спортивном реалити-шоу «Титаны».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами