EMIN возобновит концертный тур после теракта в «Крокусе»

Певец EMIN (настоящее имя Эмин Агаларов) выступит в Тюмени с концертом 16 сентября. Новые даты его выступлений появились на сайте звезды.

Гастрольный тур Love Is первый вице-президент компании Crocus Group прервал после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

На концертах Агаларов представит обновленную программу с последними хитами, а также проверенные песни.

Московские выступления Агаларова состоятся 6 и 14 июня, концерты также пройдут в Светлогорске, Тюмени, Екатеринбурге и Минске.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Накануне артист Филипп Киркоров признался, что не планирует устраивать шумную вечеринку на свой день рождения, так как поводов для веселья в этот день мало. Певец уточнил, что 30 апреля будет 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что сильнейшие люди России сразятся с искусственным интеллектом в борьбе за 10 миллионов рублей экстремальном спортивном реалити-шоу «Титаны».