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Песков пообещал, что РФ справится с санкциями ЕС

Песков пообещал, что Россия расправится с санкциями ЕС против своего СПГ

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Павел Львов/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия расправится с санкциями ЕС против своего СПГ. Об этом пишет ТАСС.

«Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон. Недобросовестная и незаконная конкуренция», — прокомментировал рост числа санкций Песков.

При этом он подчеркнул, что санкции ЕС против российского СПГ вводятся в интересах США, которые стремятся получить доступ к более дорогим рынкам.

До этого МИД Швеции сообщил, что Евросоюз намерен включить запрет на поставки СПГ в новый пакет антироссийских санкций.

«Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это один из самых важных шагов. Мы намерены включить запрет на импорт сжиженного природного газа», — поделился Билльстрем.

Перед этим издание Financial Times (FT) писало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время поездки в Китай пригрозит Пекину санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Ранее «Новатэк» резко сократил добычу на «Арктик СПГ-2» из-за санкций.

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