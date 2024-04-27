Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета

Авиаперелет из Москвы в Барнаул закончился для россиянина в компании сотрудников правоохранительных органов. Причиной стало агрессивное поведение пассажира на борту самолета. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24».

По данным СМИ, инцидент произошел в аэропорту Барнаула. В дежурную часть линейного отдела полиции городского аэровокзала обратился авиадиспетчер: он сообщил, что попросил пройти правоохранителей на борт самолета, следовавшего рейсом «Москва — Барнаул» в связи с возникшим там ЧП. По словам членов экипажа, пассажир находился в неадекватном состоянии: нецензурно выражался, ходил по салону и не реагировал на замечания бортпроводников. По неподтвержденной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дебоширом оказался 29-летний житель Алтайского края. Сотрудники полиции доставили его в дежурную часть, где на него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее в аэропорту Сочи задержали москвича, который устроил дебош в самолете.