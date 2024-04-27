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«Это только на русских распространяется?»: Тарасова жестко ответила Баху

Тарасова: была бы рада, если бы адвокаты Валиевой воспользовались хотя бы чем-то

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что адвокаты Камилы Валиевой должны воспользоваться ситуацией с допингом китайских пловцов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Значит, все это только на русских распространяется? Больше ни на кого что ли? Или правила для всех едины? Что говорит этот руководитель? Я была бы рада, если бы адвокаты Камилы хоть как-то воспользовались хотя бы чем-то. Потому что я не чувствую их, мы их не знаем, не видим и не слышим. Не чувствуем их действия!» — сказала Тарасова.

20 апреля The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, участвовавших в Играх 2021 года, дали положительный результат на триметазидин. Именно это вещество было найдено в крови российской фигуристки Камилы Валиевой, которая получила дисквалификацию до декабря 2025 года.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Бах заявил, что доверяет WADA на фоне скандала с китайскими пловцами.

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