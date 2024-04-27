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В Москве за полтора часа выпала треть месячной нормы осадков

Росгидромет: в Москве за полтора часа выпала треть месячной нормы осадков

В Москве за полтора часа выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Высота осадков составила 20 мм.

27 апреля сообщалось, что сильнейший ливень затопил автомобильные дороги в Москве.

По данным столичного Департамента транспорта, до конца дня в городе будет дождь с грозой и сильный ветер. В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаются по направлению в область на шоссе Энтузиастов и на Ленинградском шоссе.

Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

До этого синоптик Роман Вильфанд пообещал в Москве температуру 20°С и отсутствие осадков на выходных.

По его словам, на выходных днем температура поднимется до +16...+21°С, а ночью будет около +10°С. Эта погода на 3-4 градуса превышает климатическую норму для Москвы, по словам специалиста.

Ранее климатолог заявил, что в РФ будет расти число потопов и других природных катаклизмов.

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