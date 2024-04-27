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Медведев оценил принятый в США закон о конфискации активов России

Медведев пригрозил США болезненным ответом России на закон о конфискации активов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятый в США закон о конфискации активов России. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам политика, очевидно, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на это действие США, поскольку у нее нет значимого количества американского государственного имущества, включая финансы, права и иные активы страны.

«Поэтому ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным», — написал Медведев.

Он уточнил, что речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции Российской Федерации (это деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права). При этом он назвал ситуацию сложной, поскольку эти лица в основном выступали в качестве инвесторов в экономику России.

В конце свое заявление Медведев подчеркнул, что США и американцы должны заплатить за свои преступные решения.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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