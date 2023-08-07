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Лещенко, Хабенский, Миронов. Кто пришел на прощание с Мирошниченко

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко завершилась в МХТ им. Чехова

В МХТ имени А. П. Чехова прошла церемония прощания с народной артисткой Ириной Мирошниченко. Попрощаться с ней приехали гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, артисты Лев Лещенко, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Станислав Любшин и Авангард Леонтье, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время гражданской панихиды рассказал, что актриса до последних дней хотела участвовать в жизни театра.

«Мы боялись, что лето, отпуска, что вы не придете. Но вы пришли. Для нее это было самое большое счастье — полный зал», — заявил Золотовицкий.

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, педагог, народная артистка РСФСР. Долгие годы работала на сцене МХАТа. Знакома зрителю по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг» и «Зимняя вишня». Актриса скончалась 3 августа на 82-м году жизни. В конце июля ее госпитализировали с тяжелой формой гриппа, что вызвало проблемы с сердцем.

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