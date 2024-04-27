Следствие потребовало арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет РФ просит суд арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумахона Курбонова. Об этом сообщает ТАСС.

В Басманном суде Москвы было зарегистрировано ходатайство следствия об избрании меры пресечения Курбанову в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется совершение теракта.

24 апреля Мосгорсуд отклонил жалобу на арест обвиняемого в причастности к нападению на «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, — троих подозревают в финансировании теракта.

Ранее был арестован житель Твери, зарегистрировавший обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».