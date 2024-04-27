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В США рассказали, как ВС РФ мешают притоку американского оружия на Украину

Bloomberg: РФ своими ударами мешает притоку оружия США на Украину

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия дает понять западным странам, что может помешать поставкам американского и европейского оружия на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Смещение акцента в ракетных ударах и ударах с беспилотных летательных аппаратов свидетельствует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может быть попыткой помешать перевозке американского оружия (на Украину – прим. ред.)», - говорится в сообщении агентства.

Издание обращает внимание на то, что Россия атаковала железнодорожные объекты в трех различных регионах Украины 25 и 26 апреля, стремясь разрушить разветвленную железнодорожную сеть страны.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врет о том, что предоставленная Соединенными Штатами и другими западными странами помощь пойдет на фронт.

Ранее польский генерал заявил, что РФ продолжит уничтожение западных танков.

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