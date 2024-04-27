Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле видели статью WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

Песков заявил, что видел статью WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел статью газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что разведка США не считает российского лидера Владимира Путина причастным к смерти Алексея Навального. Его слова передает РИА Новости.

«Я видел этот материал, я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, рассуждения в статье пустые, и их «подкинули для субботнего чтива для мировой аудитории».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами