В Светлогорске состоится трибьют-концерт поддержавшей Украину группы Rammstein

Global Look Press

В министерстве культуры и туризма Калининградской области не стали отменять трибьют-концерт группы Rammstein, который планируется провести 27 апреля в Светлогорске. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Министерство и администрация «Янтарь-холла» не располагают информацией о запрете деятельности указанного в обращении исполнителя на территории Российской Федерации», — заявляется в сообщении ведомства.

Отмечается, что организатором шоу «Tribute Rammstein с симфоническим оркестром. The Best of 30 years» является индивидуальный предприниматель, которому «Янтарь-холл» сдал в аренду помещение. Именно организатор, считают чиновники, несет ответственность за проводимое мероприятие.

До этого, добавляет «Абзац», активисты из правозащитной группы «Радетель» обратились к губернатору Калининградской области и местному Минкульту, потребовав отменить трибьют-концерт Rammstein. До этого общественники из той же организации требовали не допустить выступление оркестра в Ростове-на-Дону, а также в Новосибирске и Уфе. Они заявляли что музыканты коллектива «открыто выступают против России и совершают действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Ранее стало известно, что EMIN возобновит концертный тур после теракта в «Крокусе».