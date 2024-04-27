В Китае показали новое поколение кроссовера GAC Aion V

На проходящем в Пекине автосалоне компания GAC представила второе поколение модели Aion V. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина машины составляет 4605 мм, а колесная база — 2775 мм. В основе конструкции — модульная архитектура AEP следующей генерации, которая позволила увеличить внутреннее пространство на 20%. Кроссовер оснащен автопилотом ADiGO Pilot, которому для работы не нужны высокоточные карты.

Зарядка в течение 15 минут даст 370 км хода, а общий пробег составит до 750 км. Информации о емкости батареи и мощности силовой установки нет.

Отмечается, что автомобиль будет предлагаться на глобальных рынках. Продажи начнутся летом 2024 года.

До этого компания «Моторинвест» раскрыла цену минивэна Evolute i-Van, сборка которого налажена на заводе в Липецкой области. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на i-Jet в России составляет 3 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30% до 80% пополняется за 37 минут.

Среди оборудования — электростеклоподъемники, кондиционер, парктроник. Водительское кресло настраивается в шести направлениях, пассажирское — в четырех.

Ранее россияне назвали кроссоверы лучшими автомобилями для дачи.