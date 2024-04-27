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Звезда «Не родись красивой» задумалась об еще одном ребенке

Актриса Юлия Такшина призналась, что хочет стать многодетной мамой

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Мила Лактионова/Личный архив Юлии Такшиной

Актриса Юлия Такшина, известная по сериалу «Не родись красивой», ответила на вопрос, хотела бы она стать многодетной мамой. Слова артистки цитирует издание PROZvezd.

«Я была бы только рада», — отметила Такшина, добавив, что была бы рада девочке.

Она поделилась, что ее детям интересна театральная жизнь, а старший сын уже делился мыслями стать артистом. По словам Такшиной, наследники с самого детства видели ее на сцене театра, а также уже несколько раз посещали кинопремьеры. Актриса заявила, что поддержит любой выбор профессии своих детей.

Такшина ни разу не была замужем. Она воспитывает двоих детей от коллеги по сериалу «Не родись красивой» Григория Антипенко, их старшему сыну Ивану 16 лет, а младшему Федору 14 лет. Артисты начали жить вместе в 2006 году, а расстались через шесть лет, так и не зарегистрировав отношения. По словам Антипенко, у него не было каких-то разногласий или конфликтов с Такшиной, они разъехались потому, что им просто надоело жить под одной крышей. Актер после расставания оставил квартиру Юлии и детям.

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