Россия поставила более 1 млн тестов на коронавирус в зарубежные страны
Катерина Медведева
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить поставки тестов на коронавирус в другие государства. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия поставила больше 1 млн тестов на коронавирус в более чем 40 стран мира.
«Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.
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