ВСУ обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате обстрела мирные жители не пострадали. По словам губернатора, была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света осталось Прилесье, а также села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

Утром 26 апреля Минобороны сообщило о двух сбитых в ночь на 26 апреля над Белгородской областью снарядах РСЗО «Ольха».

Перед этим на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность.

До этого в приграничном с Белгородской областью районе Украины была сорвана попытка украинских войск создать огневые точки для обстреливания территории России.

Ранее Владимир Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ.