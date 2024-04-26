Петербуржец подстроил нападение на возлюбленную, чтобы ее впечатлить, но попал под суд

В Петербурге будут судить мужчину, который подстроил нападение на возлюбленную, чтобы ее впечатлить. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

По информации телеканала, следствие считает, что 25-летний мужчина решил спасти свою девушку от подставного преступника, роль которого должен был сыграть его 35-летний приятель, чтобы впечатлить возлюбленную. По сценарию «злоумышленник» должен был приставить ей к горлу нож, а ее избранник — заступиться за спутницу.

Сообщается, что 16 февраля во время прогулки пары на Российском проспекте все примерно так и случилось — автор задумки предложил «преступнику» свои деньги, а затем на глазах возлюбленной выбил из его рук оружие и повалил приятеля на землю. После этого «грабитель» вырвался и скрылся.

Однако девушка сильно испугалась за свою жизнь и после произошедшего написала заявление в полицию. В результате мужчины стали фигурантами уголовного дела, которое на данный момент направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее москвич попытался впечатлить девушек стрельбой, но был задержан.