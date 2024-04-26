Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец подстроил нападение на возлюбленную, чтобы ее впечатлить, но попал под суд

В Петербурге мужчину будут судить за подстроенное нападение на возлюбленную

close
100%
Shutterstock

В Петербурге будут судить мужчину, который подстроил нападение на возлюбленную, чтобы ее впечатлить. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

По информации телеканала, следствие считает, что 25-летний мужчина решил спасти свою девушку от подставного преступника, роль которого должен был сыграть его 35-летний приятель, чтобы впечатлить возлюбленную. По сценарию «злоумышленник» должен был приставить ей к горлу нож, а ее избранник — заступиться за спутницу.

Сообщается, что 16 февраля во время прогулки пары на Российском проспекте все примерно так и случилось — автор задумки предложил «преступнику» свои деньги, а затем на глазах возлюбленной выбил из его рук оружие и повалил приятеля на землю. После этого «грабитель» вырвался и скрылся.

Однако девушка сильно испугалась за свою жизнь и после произошедшего написала заявление в полицию. В результате мужчины стали фигурантами уголовного дела, которое на данный момент направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее москвич попытался впечатлить девушек стрельбой, но был задержан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами