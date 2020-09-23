Россия выделит 1 трлн рублей на решение экологических проблем

В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут удвоены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле.

«В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей», — уточнил глава государства.

В ходе своего выступления российский лидер также подчеркнул, что система здравоохранения РФ готова противостоять COVID-19 сезонным простудным заболеваниям.

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