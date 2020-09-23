Россия выделит 1 трлн рублей на решение экологических проблем
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут удвоены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле.
«В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей», — уточнил глава государства.
В ходе своего выступления российский лидер также подчеркнул, что система здравоохранения РФ готова противостоять COVID-19 сезонным простудным заболеваниям.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пластиковая жизнь: что нужно делать уже сейчас, чтобы сделать мир чище
— Военные опробуют альтернативные источники энергии
— Макдоналдс проводит масштабную экологическую акцию #МойЭкоДень в городах по всей России