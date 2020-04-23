«Звезда» заключила контракт на строительство атомного ледокола «Лидер»

Судостроительный комплекс «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» заключили контракт на строительство головного атомного ледокола «Лидер».

Госзаказчиком стал Росатом, соглашение подписано после решения президента Владимира Путина, который ранее определил ССК «Звезда» как единственного исполнителя данного контракта.

Завершение строительства «Лидера» запланировано на 2027 год.

Длина судна составит 210 метров, ширина — 47 метров, осадка — 13 метров. «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края Консорциумом во главе с «Роснефтью» по поручению главы государства. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет более 40 судов, с учетом опционов – около 60. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.

В настоящее время ведется строительство второй очереди верфи «Звезда». На готовых объектах первой очереди – блоке корпусных производств, окрасочных камерах, тяжёлом открытом достроечном стапеле, оборудованном краном типа «Голиаф» г/п 1200 т и транспортно-передаточным доком г/п 40000 т, – ведётся строительство первых судов.

Атомный ледокол «Лидер» будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров, что обеспечит возможность круглогодичной проводки по Северному морскому пути крупнотоннажных транспортных судов (от 50 тыс. тонн), а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров.

До ввода в эксплуатацию ледокола «Лидер» проводку транспортных судов по СМП будут обеспечивать, в том числе атомные ледоколы с максимальной мощностью до 60 МВТ.

Разработку конструкторской документации в рамках нулевого этапа строительства проводит ЦКБ «Айсберг». Соответствующий контракт был заключен с ССК «Звезда» в прошлом году.

Таким образом, «Лидер» станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его главная задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. В результате «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения.

«Большинство наших верфей были заложены зачастую ещё при царе или в раннее советское время, поэтому несут огромное количество «родимых пятен» старой, неэффективной инфраструктуры, — говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — Со «Звездой» — обратная ситуация. Верфь создана с нуля, у неё будет самый совершенный, самый большой на постсоветском пространстве сухой док, уникальные краны «Голиаф», молодой творческий коллектив, да, огромное количество различного рода машиностроительного оборудования, как отечественного, так и закупленного за рубежом. Поэтому такое сложное сооружение как атомный ледокол, пожалуй, в надводном судостроении в настоящий момент может исполнить только эта верфь».