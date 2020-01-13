В «Нафтогазе» пояснили отсутствие поставок российского газа на Украину

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что контрактов и переговоров насчет покупки Украиной газа у России напрямую нет. Об этом он сказал в эфире «Радио Свобода».

Он отметил, что теоретически существование дочерней компании «Нафтогаза», которая занималась бы закупками российского газа напрямую возможно. Однако контрактов и планов на этот счет пока нет.

Задачей «Нафтогаза» Витренко назвал поиск альтернативных возможностей обеспечения украинских потребителей газом из Европы.

Он также добавил, что у Украины были раньше и имеются на данный момент возможности для прямых поставок из «Газпрома» на уровне законодательства, но украинская сторона не использует эту возможность потому что Россия прекратила поставки газа, а не из-за соответствующего решения политиков.