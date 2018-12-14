Эксперт прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отсутствии условий для снятия санкций в отношении России. Об этом он рассказал RT.

По словам эксперта, нет ничего нового в том, что Евросоюз не станет отменять санкции против России, поскольку улучшать отношения, как и ухудшать их, не желает.

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«Всем понятно, что санкции против России — это некий консенсус. Не только по поводу того, что их нельзя отменять, но и по поводу того, что нельзя вводить новые», — сказал Брутер.

Он добавил, что по поводу санкций «никто не переживает», поскольку Москве удалось приспособиться к ограничениям.

«Если европейцы не понимают, что сами себе наступают на хвост, то в России знают, что эти санкции нам только помогают. Россия не отстанет ни технологически, ни экономически, ни финансово», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил продление санкций против России.