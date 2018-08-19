Советник Трампа ответил на вопрос о ЧВК США в Афганистане

По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в администрации главы государства идет обсуждение о возможности использования контрактников частных военных компаний для операций США в Афганистане, передает ABC News.

«В этом вопросе всегда много дискуссий… Я всегда открыт для новых идей, но я не буду комментировать, что я по этому поводу думаю. В конечном итоге это будет решение президента», — сказал Болтон.

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Таким образом Болтон ответил на вопрос о своем отношении к предложению об использовании наемников для осуществления операций в Афганистане.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО приветствовал предложение главы Афганистана о прекращении огня.