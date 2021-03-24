Законопроект о социальной рекламе в интернете прошел первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий квоту на размещение социальной рекламы в интернете, сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает введение обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы на онлайн-платформах, а также создание системы мониторинга площадок и единого оператора размещения, назначаемого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В соответствии с документом, оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и размещать социальный контент в рамках установленной квоты.

Предполагается, что норма затронет площадки с ежедневной аудиторией более 100 тысяч российских пользователей, исключения предусмотрены для сайтов средств массовой информации.

По словам авторов проекта, целью инициативы является создание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также упрощение работы интернет-компаний с социально значимым контентом при размещении рекламы.

Ранее представители НКО оценили стремление уточнить закон о соцрекламе в интернете.