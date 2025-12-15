На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леонида Ярмольника оштрафовали за просрочку штрафа

Суд оштрафовал Леонида Ярмольника в двойном размере за просрочку штрафа
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер Леонид Ярмольник был оштрафован в двойном размере за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд вынес постановление о назначении наказания по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. За что именно был первоначально оштрафован Ярмольник, не уточняется.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в материалах дела.

О том, что Ярмольник рискует получить двойной штраф за неуплату предыдущего в срок, стало известно 25 ноября.

В марте 2025 года Ярмольник признавался, что получает пенсию в районе 22-23 тыс. рублей. Он возмущался, что в России «катастрофически маленькие» пособия для пенсионеров и задавался вопросом: «Если бы [я] не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить?»

Также Ярмольник отмечал, что в сумму его ежемесячного государственного пособия также входят доплаты за госпремию и прочее. Актер заявлял, в России нужно повышать выплаты пенсионерам.

Ранее суд в Ленобласти в третий раз оштрафовал лидера Little Big.

