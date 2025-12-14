На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группа туристов пропала в горах Пермского края. Из 15 человек на базу вернулись только двое

Группа из 13 туристов потерялась при попытке покорения горы Ослянка в Прикамье
В Пермском крае группа туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек. По некоторым данным, пропавшие могли разбить временный лагерь, чтобы переждать непогоду. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

В горах Пермского края пропала группа из 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, которые пытались покорить гору Ослянка высотой 1119 метров. Об этом сообщает портал 59.ru.

«Группа Антона Кореневского из 13 человек на 12 снегоходах должна была вернуться с Ослянки на базу еще вчера»,
— пишет издание со ссылкой на представителя туристического сообщества.

По данным Telegram-канала «112», на маршрут вышли 15 туристов, однако только двое из них позже вернулись на базу.

Жена одного из пропавших рассказала порталу, что в группу вошли как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Выходить на связь они перестали около 16:00 по местному времени (09:00 по московскому) 13 декабря. Telegram-канал Baza добавляет, что подняться на гору решила компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет. Один из них сообщал близким, что им удалось достичь вершины и группа готовится к спуску.

Поиски пропавшей группы

Пресс-служба регионального главного управления МЧС России отметила, что туристы не регистрировали свой маршрут. По информации ведомства, уральцы планировали прибыть в поселок Средняя Усьва, однако в назначенное время туда не приехали. На поиски людей отправили 22 спасателя на 10 машинах.

Собеседник 59.ru указал, что для нахождения туристов необходимо объехать гору со всех сторон. Желающих присоединиться к поискам пригласили приехать в Среднюю Усьву 15 декабря к 08:00 по местному времени (01:00 по московскому) и к 09:00 (02:00 мск) в поселок Северный Коспашский, взяв с собой запасы еды и бензина. К поискам также подключились волонтеры спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По данным канала 112, сейчас участники поисков занимаются в чате подготовкой к операции: размечают секторы района, договариваются об общей волне связи, распределяют группы и обсуждают вопросы управления.

«По словам очевидцев, группа могла подняться на вершину по уже проложенному путику (тропе — прим.) в районе Курумной реки — есть основания полагать, что они действительно были на горе. Куда могли уйти дальше — пока неизвестно»,
— добавляют в канале.

Как сообщают местные жители, накануне в горах была плохая видимость из-за снега. Это подтверждает и опубликованное Baza видео, снятое одним из туристов — на нем туристы жалуются на плохой обзор. Непогода не позволила оперативно отправиться на поиски людей. 59.ru уточняет, что 14 декабря Ослянку накрыла сильная пурга с порывами ветра до 20 м/с. В понедельник также ожидается снегопад, а температура днем составит около −10 °C.

По данным РЕН ТВ, пропавшие туристы могли разбить временный лагерь.

«У них есть запас воды, еды и топлива, экипировка соответствует погодным условиям — это дает шансы переждать непогоду», — сообщил телеканал.

Пресс-служба краевой прокуратуры объявила, что сотрудники ведомства взяли на контроль выяснение обстоятельств пропажи незарегистрированной туристической группы.

