Исторический рекорд по медалям и страшный нокаут: Россия зажгла на ЧМ по боксу

Сборная России установила рекорд по золотым медалям на чемпионате мира IBA

В Дубае завершился турнир IBA.PRO 13, в главном поединке которого россиянин Мурат Гассиев завоевал чемпионский пояс в супертяжелом весе и открыл себе дорогу к реваншу с украинцем Александром Усиком. Также Международная ассоциация бокса (IBA) провела чемпионат мира, где Россия установила новый рекорд по золотым медалям. Глава IBA Умар Кремлев пообещал в следующем году еще больше увеличить рекордный размер призовых.

Россиянин Гассиев сможет претендовать на пояс украинца Усика

Международная ассоциация бокса (IBA) провела в Дубае два масштабных турнира, на которых российские боксеры выступали под своим флагом и гимном.

Большой ажиотаж вызвал турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 13, в главном поединке которого встретились россиянин Мурат Гассиев и болгарин Кубрат Пулев, обладающий поясом регулярного чемпиона IBA в супертяжелом весе (свыше 92 кг).

Гассиев долго присматривался к оппоненту и вел себя крайне осторожно, однако в пятом раунде перехватил инициативу, а в шестом отправил Пулева в нокаут страшным ударом слева — прямо в голову.

Болгарский чемпион не смог подняться и какое-то время лежал на ринге, пока его осматривал врач. В это время Гассиеву вручили чемпионский пояс, и он чуть не расплакался.

32-летний российский боксер сумел подняться в элиту супертяжелого веса, и теперь его ждет поединок с 20-летним британским вундеркиндом Мозесом Итаумой, которого неспроста сравнивают с Майком Тайсоном: он одержал 13 побед подряд и не потерпел ни одного поражения.

Если Гассиев сумеет одолеть и этого соперника, то в будущем вполне возможно ожидать его встречи с Александром Усиком — суперчемпионом по версии WBA в супертяжелом весе.

Россия установила исторический рекорд

Второй турнир, который состоялся под эгидой IBA в Дубае, — чемпионат мира — также принес немало положительных эмоций российским болельщикам.

Сразу 12 боксеров из России вышли в финалы в своих весовых категориях, и семь из них завоевали золотые медали.

Это стало новым рекордом в истории бокса: ранее такого количества золотых медалей не могла завоевать ни одна национальная сборная за 51 год существования чемпионатов мира.

Победы одержали Всеволод Шумков (в категории до 60 кг), Илья Попов (до 63 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 81 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Также российские спортсмены завоевали пять серебряных медалей — постарались Эдмонд Худоян (в категории до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг) Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг). Кроме того, бронза досталась Андрею Пегливаняну (в категории до 57 кг).

На протяжении всего турнира болельщики скандировали «Россия!» и размахивали большими флагами, что можно увидеть далеко не на каждом международном турнире.

IBA провела самый масштабный чемпионат мира с самыми крупными призовыми

Всего в чемпионате мира приняли участие 118 стран и 548 боксеров, а общий призовой фонд составил $8,32 млн, что является историческим максимумом для таких турниров.

За первое место боксеры получали по $300 тысяч, за второе — $150 тысяч, а за третье — $75 тысяч. Также призовые достались спортсменам, занявшим четвертое и пятое места, — по $10 тысяч каждому.

Важно: IBA постановила, что впервые в истории призовые получат не только спортсмены, но и тренеры — в размере 25%, а еще 25% достанется национальным федерациям, воспитавшим победителей и призеров.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев отметил, что такой подход к разделению призовых будет способствовать развитию мирового бокса.

«После завершения чемпионата мира и антидопинговых процедур призовые фонды будут направлены на поддержку боксеров, тренеров и развитие бокса в национальных федерациях, — приводит слова Кремлева корреспондент «Газеты.Ru».

— На следующем чемпионате мира мы планируем увеличить общий призовой фонд с $8 млн до $10 млн.

В результате спортсмены, занявшие четвертое и пятое места, получат $30 тысяч вместо $10 тысяч. Это целенаправленный шаг, призванный привлечь больше стран и гарантировать, что спортсмены понимают, насколько важны их подготовка и участие».

Также Умар Кремлев отметил, что планирует увеличить число весовых категорий до 14-ти, добавив новую супертяжелую категорию.

«В следующем году мы проведем четыре континентальных турнира: каждый с призовым фондом в $1 млн, который будет распределен между национальными федерациями, тренерами и спортсменами.

Почему мы это делаем? Потому что все доходы IBA принадлежат вам — людям, которые развивают бокс, тренируют спортсменов и выводят их на международную арену. Мы проводим чемпионаты, но вы строите фундамент», — подчеркнул Кремлев.