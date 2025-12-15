На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородом

Гладков: над Белгородом и Белгородским округом сбиты воздушные цели
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили цели над Белгородом и Белгородским округом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным сведениям, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.

14 декабря стало известно, что в Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в хуторе Екатериновка пострадал ребенок.

В этот же день две женщины получили ранения в результате атак украинских дронов на Белгородскую область.

13 декабря Гладков сообщил, что за сутки в регионе были уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что дроны были нейтрализованы подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан».

Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.

