Силы ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили цели над Белгородом и Белгородским округом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным сведениям, пострадавших нет.
Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.
14 декабря стало известно, что в Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в хуторе Екатериновка пострадал ребенок.
В этот же день две женщины получили ранения в результате атак украинских дронов на Белгородскую область.
13 декабря Гладков сообщил, что за сутки в регионе были уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что дроны были нейтрализованы подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан».
Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.