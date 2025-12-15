На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии считают, что один из террористов в Сиднее был связан с ИГ

Полиция Австралии: один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГ
Izhar Khan/Reuters

Один из исполнителей террористического акта на пляже в Сиднее был связан с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом, ссылаясь на источник в австралийской полиции, сообщает телеканал ABC.

Следователи из Объединенной контртеррористической группы считают, что стрелявшие по людям террористы присягнули на верность ИГ. Так, в автомобиле одного из стрелявших был обнаружен флаг группировки, а участвовавший в нападении 24-летний Навид Акра несколько лет назад допрашивался Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO) по поводу его тесных связей с находящейся в Сиднее ячейкой ИГ.

15 декабря стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его правительство.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины.

В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский миллиардер вознаградил мужчину, обезоружившего террориста в Сиднее.

